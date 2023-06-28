Лисичанск, Украина, 28 июня, 2023, 12:53 — ИА Регнум. При обстреле Лисичанска со стороны украинской армии пострадали два мирных жителя. Об этом 28 июня рассказала глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

РИА Новости/Валерий Мельников

«В результате удара ранения получили два жителя Лисичанска: мать и сын», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Пащенко отметила, что сейчас обоих пострадавших с лёгкими ранениями доставили в одно из медучреждений региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что ВСУ подвергли обстрелу город Пологи в Запорожской области. По его данным, в районе локомотивного депо города было слышно три взрыва.

До этого стало известно, что украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали Донецк, Макеевка, Горловка, Благодатное и Владимировка.