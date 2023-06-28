Москва, 28 июня, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Если Банк России решится повысить ключевую ставку, то рядовое население, располагающее банковскими депозитами, только выиграет, так как получит больший доход с процентов по вкладам. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июня заявил Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в этот день зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин рассказал о том, что на предстоящем заседании совета директоров регулятора ставка может вырасти. Цыганов констатировал, что лучше это сделать в управляемых условиях, нежели экстренно при резком всплеске инфляции.

По мнению Цыганова, ставка, скорее всего, будет увеличена из-за серьёзных инфляционных ожиданий, хотя не факт, что Банк России сделает это на ближайшем заседании.

«Повышение ставки означает, что люди, располагающие вкладами в банках, могут получить повышенную доходность по своим депозитам. Так что с точки зрения населения это хорошо. А вот с точки зрения экономики — не всегда. Да, люди понесут средства в банк, но бизнес столкнётся с подорожавшими кредитами», — сказал он.

Однако, если в стране наблюдаются инфляционные ожидания и работают факторы, которые ведут к росту инфляции, то, как полагает Цыганов, лучше это делать вовремя и управляемым образом, чем так, как это происходило в Турции. Экономист напомнил, что там длительное время старались понизить ключевую ставку как можно сильнее, чтобы облегчить кредитование турецких предпринимателей. Это обернулось очень существенной инфляцией. И хотя кредит можно было получить на лёгких условиях, всё постоянно дорожает, и это не сильно радует турецкое население.

Центральный банк РФ, по мнению Цыганова, проводит взвешенную экономическую политику и сделал много для того, что России сохраняла устойчивость, несмотря на тяжёлые вызовы, которые могли бы обрушить экономику другой страны.

В свою очередь, Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, сказал, что причиной роста ключевой ставки могут быть повышенный спрос на кредиты и активизация кредитного процесса банками. Это уже привело к росту просроченной задолженности по некоторым видам кредитных продуктов. Кроме того, активизация кредитного процесса может обернуться ростом инфляционного давления на экономику.

Однако, если ставку повысят, то не сильно. Регулятор не собирается нарушать баланс, установившийся на кредитном рынке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о растущей вероятности повышения ключевой ставки высказывалась и глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, дальнейший сценарий будет зависеть от будущей динамики цен, спроса, инфляционных ожиданий, а также от вероятности отклонения уровня инфляции от целевого показателя в 4%.

В свою очередь, экономисты констатируют, что снижение курса рубля в начале 2023 года всё больше даёт о себе знать в ценах на импортируемые товары и товары с импортными составляющими, минимальный уровень безработицы ведёт к росту зарплат в ряде отраслей, а это повышает спрос. Как следствие, цены на потребительские товары растут во всех секторах, кроме сельскохозяйственного. Для того чтобы справиться с этим трендом, ЦБ РФ оказывается вынужден повышать ключевую ставку.