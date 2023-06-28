Луганск, 28 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В Северодонецке и Лисичанске обстановка остаётся напряжённой: атаки ВСУ продолжаются практически ежедневно, заявил 28 июня врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире «России 24».

РИА Новости/Алексей Майшев

«[В целом] на территории ЛНР на линии боевого соприкосновения обстановка остаётся напряжённой, однако она нами контролируется и остаётся стабильной», — сообщил Пасечник.

Украинская армия продолжает попытки проводить разведку боем. Российские военные не позволяют ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР, отметил руководитель региона.

Системным наступлением эти действия ВСУ назвать нельзя, добавил Пасечник.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на луганском направлении наблюдается снижение активности атак ВСУ. По его оценке, ВСУ несут большие потери на этом участке фронта.

Накануне, 27 июня, Минобороны сообщило о нанесении поражения украинским войскам российскими военными в ЛНР в районах посёлка Новоселовского и села Стельмаховки.