Санкт-Петербург, 28 июня, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заблокировал несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) о пропаганде наркотиков, доступные для детей и подростков. Об этом 28 июня сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Scally Milano Рэпер Scally Milano

С просьбой запретить распространение этих песен среди несовершеннолетних в прокуратуру обратилась местная жительница. В заявлении гражданки Строгановой речь шла о четырёх композициях Дмитриева ― «Lovv66 ― CBD FLOW», «О», «Два» и «Сделать это». Иск в суд подал прокурор.

Тексты произведений направили на экспертизу, которая выявила в них пропаганду употребления наркотиков. Кроме того, эксперты обнаружили в текстах информацию, которая формирует позитивное отношение к торговле наркотическими средствами. При этом сам автор песен позиционирует себя как употребляющего наркотики и одобряющего их продажу, пришли к выводу специалисты.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокурора о признании информации, размещённой в сети интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Обозначенные в иске треки рэпера Scally Milano запретили к распространению по 14 ссылкам.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Министерстве внутренних дел пригрозили уголовной ответственностью рэп-исполнителям, упоминающим в своих треках про наркотики. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный и Административный кодексы.

Как уточнил статс-секретарь, замглавы МВД Игорь Зубов, суть изменений сводится к ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете, в том числе в личных профилях в социальных сетях. Также станет необходимо маркировать произведения, в которых заходит речь о наркотиках. В случае принятия закон вступит в силу в 2024 году.

В апреле Telegram-каналы сообщили, что рэпер Scally Milano сбежал из России и улетел в Дубай после сорванного концерта в Санкт-Петербурге и возбуждённого в отношении него уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».