Москва, 28 июня, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В центре Москвы мотоциклист нарушил правила, проехав на красный свет, столкнулся с легковым автомобилем и сбил пешехода. Инцидент произошёл в среду, 28 июня.

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ДТП произошло на Трубной площади. По предварительной версии Госавтоинспекции, мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего влетел в двигающуюся по правилам BMW.

«Мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход и переходившего на разрешающий сигнал светофора мужчину-пешехода», — сообщили в столичном ГИБДД.

Пострадали байкер и пешеход. С травмами различной тяжести их доставили в больницу. Водитель автомобиля не пострадал. Инспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Ранее ИА Регнум сообщало о ДТП с мотоциклом в деревне Губцево Новой Москве. Там в результате аварии мотоцикла и скутера погиб 14-летний подросток. Ещё трое участников столкновения получили тяжёлые травмы. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, трое несовершеннолетних пересекали дорогу на скутере.