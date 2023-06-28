Москва, 28 июня, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Генетическая наследственность человека сильно влияет на заболевания сердца и сосудов человека, но есть случаи, когда здоровый образ жизни может свести риски к минимуму. Об этом 27 июня рассказал «КП» врач-кардиолог, академик РАН, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, доктор медицинских наук Юрий Беленков.

Артем Коротаев/ТАСС

Он указал на то, что предрасположенность к заболеваниям бывает разная. Например, гипертония разовьётся у женщины с вероятностью 70—80%, если такая же болезнь была у её матери и бабушки. Но многое зависит и от действий человека.

«При соблюдении всех правил даже при высокой предрасположенности к гипертонии такая женщина проживет долгую жизнь без инфарктов и инсультов, просто принимая лекарства», — сказал Беленков.

Кардиолог подчеркнул, что в этом случае таблетки нужно принимать, чтобы давление не росло, всю жизнь, а не тогда, когда стало плохо.

При этом Беленков отметил, что в случае врождённой предрасположенности к заболеванию миокарда (сердечной мышцы) эта болезнь, как правило, проявляет себя вне зависимости от образа жизни и в довольно раннем возрасте. Но учёные разработали средство от этого недуга.

«Уже появился препарат, который предназначен для лечения такой тяжёлой болезни, он сейчас проходит процедуру регистрации. Прогресс гигантский», — сообщил врач.

На вопрос, поможет ли человеку генетический анализ, Беленков сообщил, что он позволяет выявить некоторые врождённые патологии, часть которых лечат. Врач также отметил, что вреда от такого исследования не будет.

«О высокой степени достоверности я бы на сегодня не говорил, но если результаты теста убедят человека больше заботиться о своем здоровье, чаще показываться врачу, заняться спортом — это можно только приветствовать», — добавил кардиолог.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в стране снизились до минимальных значений в истории. Он также сообщил, что Минздрав продолжает реализовывать проект по борьбе с болезнями сердца, добиваясь увеличения доступности медицинской помощи в этой сфере.