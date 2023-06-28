Вашингтон, 28 июня, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Министерство обороны США использует часть денег из пакета финансовой помощи, выделенных Украине, для грантов ряду предприятий американского оборонно-промышленного комплекса с целью снизить свою зависимость от России и Китая в этой сфере. Об этом 27 июня сообщило издание Defense News.

engin akyurt / Unsplash

По информации источника, порядка 2% от выделенной Конгрессом Киеву общей суммы в $40 млрд используется для роста американских оборонных мощностей, таких как добыча полезных ископаемых и производство боеприпасов.

При этом общая сумма всех этих грантов составляет порядка $600 млн, и с помощью них американское оборонное ведомство надеется стабилизировать цепочки поставок, а также уменьшить зависимость своей индустриальной базы от России и Китая. Эту программу запустили в апреле текущего года, после получения компанией Aerojet Rocketdyne $215,6 млн на модернизацию предприятий для увеличения производства боеприпасов для артиллерии.

Также указывается, что ещё $45,5 млн Пентагон в июне направил для поддержки производства алюминия, используемого при создании самолётов и наземной техники, в Айове, так как на сегодняшний день три четверти мирового алюминиевого рынка контролирует Россия. Кроме того, было выделено $15 млн на производство критически важного для оборонной промышленности кобальта в Айдахо, значительные объёмы которого до этого обрабатывались в Китае, на Украине или в других местах, теперь недоступных для США.

Уточняется, что часть этих грантов планируется направить химическим предприятиям США для производства 27 критически важных химических соединений, используемых для создания ракетного топлива и взрывчатых веществ, которые на сегодняшний день производят в Китае.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Пентагоне заявили, что общий объём американской военной помощи Украине с момента нахождения на посту президента США Джо Байдена превысил 41 млрд долларов. При этом с момента начала российской спецоперации Киев получил 40,5 млрд долларов.

Позднее посольство России в Вашингтоне написало, что Соединённым Штатам стоит помнить об уничтоженной западной боевой технике, «дымящейся на полях Донбасса и Новороссии». Таким образом российские дипломаты прокомментировали выделение Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву на сумму до $500 млн.