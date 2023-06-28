Москва, 28 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В июне 2023 года компания «Диагностика-М», которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», заключила соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьянму. Компания подписала договор в ходе визита руководства мьянманского МВД на площадку «Алабушево», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Досмотровая техника предприятия используется в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в работе почтовых и таможенных служб, в местах проведения массовых мероприятий в России, а также в 30 странах мира», — пояснил Овчинский. Компания «Диагностика-М» начала сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии в 2019 году, тогда компания поставила в Мьянму первое российское досмотровое оборудование, добавил он. Ежесуточно комплекс проверяет до трех тысяч автомобилей, успешно выявляя незаконные грузы.

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс МИДК-9232 используется для обследования крупногабаритных грузов на наличие запрещенных к перевозке веществ и предметов. Комплекс может видеть содержимое контейнеров даже через толстые стальные преграды и точно распознавать находящиеся там вещества.

В Мьянму будет поставляться одна из новейшей моделей интроскопа конвейерного типа «СканМобиль9090-2П2». Новинка позволяет быстро организовать досмотр багажа и личных вещей граждан.