Москва, 28 июня, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Проекты России и Белоруссии по сохранению исторической памяти заслуживают высокой оценки, заявил 28 июня президент Владимир Путин в обращении к участникам Форума российских и белорусских регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Особой оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направленные на нарастающее взаимодействие в научных, образовательных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории», — сказал Путин.

Президент напомнил о первом форуме историков из России и Белоруссии, который прошёл в Москве в начале этого месяца.

Также Путин упомянул проект «Поезд Памяти», в рамках которого школьники проехали по памятным местам времён Великой Отечественной войны и в этом году приняли участие в молодёжной программе форума в Уфе.

В июне 2023 года в рамках культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» старшеклассники из России, Белоруссии, Армении и Киргизии проехали по памятным местам Великой Отечественной войны, посетив 15 городов и мемориальных мест. В мероприятии участвовали более 200 человек.

Инициаторами проекта стали председатель Совфеда Валентина Матвиенко и её белорусская коллега Наталья Кочанова.