Санкт-Петербург, 28 июня, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант МВД Александр Травников попал в аварию и получил серьёзные травмы. После ДТП пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него травму живота и разрыв почки, сообщил источник «Известий».

Санкт-Петербургский университет МВД России Генерал-лейтенант МВД Александр Травников

Однако вскоре генерал-лейтенанта перевезли из реанимации в Гатчинской больнице в реанимационное отделение больницы скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, Травников разбился на квадроцикле неподалёку от своего загородного дома в деревне Липовая Гора. Он не справился с управлением и врезался в препятствие. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня.

Отмечается, что генерала проверили на наличие алкоголя в крови. Результаты анализов пока не готовы.

Травников находится на службе в правоохранительных органах с 1998 года. С 2018 по 2022 год он возглавлял Санкт-Петербургский университет МВД России. В начале декабря 2022 года появилась информация, что Травникова отстранили от должности в университете. Сам генерал-лейтенант утверждал, его не отстранили, а освободили.