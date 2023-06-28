Мелитополь, 28 июня, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли город Пологи в Запорожской области. Об этом 28 июня сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Аверин

Обстрел Пологов со стороны ВСУ зафиксировали в 11:00 мск, в районе городского локомотивного депо прогремели три взрыва.

Данные о пострадавших и разрушениях в результате обстрела уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинские военные за последние сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР. В общей сложности со стороны ВСУ по территории республики выпустили 227 единиц различных боеприпасов.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия использовала запрещённые химические боеприпасы для удара по российским позициям в районе Соледара. По словам эксперта, при взрыве такие боеприпасы выделяется едкий дым, который вызывает жжение при попадании на кожный покров, при этом вдохнувшие отравляющее вещество теряют сознание.