Москва, 28 июня, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Когда посол Китая в ЕС Фу Конг говорит о том, что его страна не против восстановления Украины в границах 1991 года, то его слова следует понимать как ни к чему не обязывающую риторику, а вовсе не сигнал Пекина о готовности изменить свой внешнеполитический курс. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июня заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

Известия/Тарас Петренко

Востоковед напомнил, что китайские дипломаты уже не впервые делают неоднозначные заявления, но каждый раз эти заявления дезавуируются сверху, из Пекина. Поэтому смотреть следует не на то, что говорят отдельные послы, а на реальную ситуацию в российско-китайских отношениях.

«Какую позицию занимает Китай? Его позиция простая — ничего не менять. Пекин боится и обострения отношений с Западом, поскольку объёмы внешней торговли достаточно существенные. Я имею в виду торговлю с ЕС и США. Но и с Россией Пекин портить отношения не стремится», — сказал Островский.

Во-первых, сказывается огромная протяжённость границ — порядка 4 тыс. км. Во-вторых, Китай зависим от поставок российских нефти и газа. В-третьих, бурно развиваются экономические отношения двух стран — объём взаимной торговли между Россией и Китаем резко вырос за последние годы.

«Таким образом, слова этого дипломата стоит понимать как ни к чему не обязывающую риторику», — сказал Островский.

С ним согласен руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев, который призвал не придавать большого значения высказываниям Фу Конга, так как нет признаков того, что Пекин начинает менять формат российско-китайского взаимодействия или переходит на какие-то и иные позиции.

«Дипломаты для того и дипломаты — они нужны для того, чтобы налаживать хорошие отношения с важными партнёрами. А Европейский союз как раз из таких. Но возможно, что иногда они говорят больше, чем нужно», — заметил Карнеев.

Ранее сообщалось о том, что посол Китая в Европейском союзе Фу Конг в интервью Al Jazeera неожиданно заявил, что желание Киева вернуть Украину к границам 1991 года соответствует позиции Китая. Более того, отвечая на вопрос о поддержке планов киевского режима вернуть под свой контроль новые российские регионы, а также Крым, посол сказал: «Почему бы и нет».

В самом Китае между тем заявляют, что основным фактором в разрешении конфликта на Украине являются усилия по содействию мирному процессу и поиск политических решений. Представители главного внешнеполитического ведомства КНР уверяют, что китайская сторона готова к объединению с международным сообществом для того, чтобы конструктивно содействовать снижению напряжённости на Украине.