Москва, 28 июня, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Российско-белорусские экономические отношения развиваются, несмотря на санкции. Республика занимает первое место в СНГ и четвёртое в мире по объёму торговли с Россией, заявил 28 июня президент Владимир Путин в обращении к участникам Форума российских и белорусских регионов.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряда западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств Россия и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю», — сказал Путин.

Такая экономическая политика помогает сохранить производство и переориентироваться на поставки потребителям как России, так и Белоруссии.

По словам президента, экспорт из Белоруссии в Россию вырос на 70 млрд рублей за счёт оборудования и машин, а также текстильной и химической продукции, продовольствия. Раньше эти товары шли на Запад.

Президент подчеркнул, что Москва и Минск делают всё для обеспечения устойчивости своих экономик. Без тесного партнёрства двух стран не удалось бы создать иммунитет к отрицательному воздействию западных санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая после встречи с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым посол Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Москва в скором времени может отменить ряд торговых ограничений.

По словам белорусского дипломата, в торговый отношениях с Россией критически важный сегмент — это машиностроение.