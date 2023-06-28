Мелитополь, 28 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. ВСУ потеряли несколько единиц бронетехники, пытаясь атаковать российские позиции в Запорожской области, заявил 28 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine

Попытку наступать ВСУ предприняли в Запорожской области примерно в пять утра. Украинская армия пошла в наступление в районе села Пятихатки на васильевском направлении, двигаясь в сторону находящегося на высоте села Жеребянки.

Активные боевые действия продолжались несколько часов. Российские военные дали жёсткий отпор украинским штурмовым группам, отметил Рогов.

«Наши военные все свои позиции удержали. Уничтожено не менее трёх танков и трёх вражеских БМП. Атака противника отбита», — заявил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня президент России Владимир Путин заявил, что в Запорожской области на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков. Только за последнюю неделю потери ВСУ составили 280 единиц техники: 109 бронемашин и 41 танк.

28 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на запорожском направлении российские военные отразили атаку ВСУ: украинская сторона потеряла БМП, боевую бронированную машину и часть личного состава.