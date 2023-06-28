Москва, 28 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Москве скончался Алексей Богомолов, разработавший системы световой сигнализации для стыковки космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Тело учёного пролежало три дня в его квартире на юго-востоке Москвы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ТАСС «Союз-19»

Тело учёного обнаружили родственники 21 июня в его квартире на улице Энергетическая в районе Лефортово, но стало известно об этом только сейчас. Ему был 81 год. Сейчас по факту его смерти проводится проверка.

«В квартире на улице Энергетическая было обнаружено тело 81-летнего мужчины. По данным криминалиста, смерть наступила за трое суток до обнаружения тела», — рассказал собеседник агентства.

Алексей Алексеевич Богомолов родился 22 декабря 1941 года. Он был кандидатом технических наук и работал начальником исследовательского сектора и лаборатории ОКБ МЭИ. Богомолов занимался разработкой одного из первых в СССР лазерных дальномеров, предназначенных для калибровки радиолокационной станции «Кама». С 1973 года он разрабатывал систему световой сигнализации для космического корабля «Союз», предназначенную для стыковки с американским космическим кораблём «Аполлон». Экспериментальный полёт «Союз» — «Аполлон», названный «рукопожатием в космосе», был осуществлён 15 июля 1975 года. После этого Алексей Алексеевич продолжил работу в ОКБ над созданием высокоточных лазерных локационных систем «АТОК» для калибровки РЛС для системы ПРО «Неман» и «Дон». По заданию Военно-космических сил РФ Богомолов занимался разработкой телевизионных систем для работы в условиях плохой видимости, в том числе под водой и в запыленной атмосфере, а также системы видеоконтроля разделения блоков ракетного носителя «Ангара-А5» по заданию ГКНПЦ им М. В. Хруничева. За свою работу он был удостоен ордена «Знак почёта», медали Федерации космонавтики России «С. П. Королёв» и почётного знака Циолковского Федерального космического агентства.

Его отец Богомолов Алексей Фёдорович был известным советским учёный-радиотехником, доктором технических наук, который разработал антенны для обеспечения связи с межпланетными исследовательскими аппаратами, запускаемыми к планетам Солнечной системы.

Младшие братья Алексея Алексеевича — советско-американский математик, профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Фёдор Алексеевич Богомолов и писатель, сценарист и историк Андрей Алексеевич Молчанов.