Мелитополь, 28 июня, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В Мелитополе прозвучали взрывы, по предварительным данным, от работы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 июня сообщила пресс-служба городской администрации.

Кадр из видео

«В Мелитополе прозвучали звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, в небе над городом сработала система ПВО. Также позднее администрация Мелитополя выложила видеозапись, на которой в небе над городом виден дымный след от ракеты ПВО.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что в Мелитополе была слышна серия взрывов. Он отметил, что позднее уточнит причину произошедшего.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов, которые готовили подрыв на железной дороге в Мелитополе. До этого указанные лица совершили покушения на должностных лиц Запорожской области.