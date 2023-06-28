Москва, 28 июня, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Тело испытателя-механика обнаружили в помещении испытательного стенда в ОКБ имени А. Люльки на улице Касаткина на севере Москвы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Известия/Константин Кокошкин

Утром 26 июня в помещении одного из испытательных стендов в Опытном конструкторском бюро имени А. Люльки обнаружили одного из сотрудников без сознания. На место вызвали скорую помощь. Но медики уже не смогли ничем помочь мужчине. Он скончался.

«На рабочем месте в ОКБ имени А. Люльки скончался 44-летний испытатель-механик. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту смерти мужчины проводится проверка.

ОКБ имени А. Люльки получило известность благодаря успешным разработкам двигателей для боевой авиации и стационарных энергетических приводов для газоперекачивающих агрегатов и электростанций. На его базе был создан первый отечественный турбореактивный двигатель ТР-1 для истребителя Су-11 конструкции П. О. Сухого, бомбардировщика Ил-22 конструкции С. В. Ильюшина и экспериментального самолета ОКБ С. М. Алексеева. А также турбореактивный двигатель четвёртого поколения АЛ-31Ф для семейства истребителей Су-27, который в 70-х был признан одним из самых передовых двигателей мира для самолётов фронтовой авиации. ОКБ вело разработки и для космических аппаратов, в том числе создало двигатель РТВД-14 для орбитального корабля многоразового использования «Буран» и турбопривод ТП-22 для ракетоносителя — «Энергия». В 90-х бюро начало разработки по созданию стационарного газотурбинного энергопривода АЛ-31СТ для газоперекачивающих агрегатов и электростанций. Сейчас ОКБ им. А. Люльки входит в Объединённую двигателестроительную корпорация, которая является частью Госкорпорации «Ростех».