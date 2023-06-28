Вашингтон, 28 июня, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден, не вдаваясь в детали, заявил, что у Китая есть «колоссальные» проблемы. Эти слова американский лидер произнёс в ходе выступления на мероприятии по сбору пожертвований на избирательную кампанию, сообщили журналисты пула Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

При этом газета Financial Times уже пишет, что администрация президента рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта. Таким образом американские власти рассчитывают затруднить поступление на китайский рынок технологий, имеющих в том числе и военное назначение, отмечает издание.

В то время как представители пула предположили, что под китайскими проблемами Байден подразумевал трудности экономического характера, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Александр Чулок в беседе с корреспондентом ИА Регнум указал, что проблемы как раз испытывают США.

По его словам, в мире падает доверие к западным валютам и политической системе, а это, в свою очередь, приводит к проблемам на финансовых рынках.

«Китай долгие годы воспринимался как страна, которая копирует и ничего не может придумать сама. Однако положение дел изменилось», — подчеркнул эксперт.

Судя по публикационной активности КНР (публикации в научных журналах. — Прим. ИА Регнум), КНР стала мировым лидером и по многим направлениям даже обошла США, считает Чулок.

По итогам 2022 года ВВП Китая вырос на 3% в годовом исчислении и достиг 121,02 трлн юаней (17,95 трлн долл. США). О намерении увеличить этот показатель ещё на 5% за 2023 год заявили в Пекине 5 марта на ежегодной сессии 14-го созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Судя по данным Международного валютного фонда, доля доллара в валютных резервах снизилась с 73% в 2001 году до 58% в 2022 году. За этот период доля юаня выросла примерно на 2,5%.

«Россия готовит с партнёрами механизмы трансграничных расчетов. Есть прогресс в использовании нацвалют в расчетах. 90% расчетов в рамках ЕАЭС — в рублях. С Китаем — в рублях и юанях. В приоритете развитие таких расчетов в рамках БРИКС и ШОС», — отмечал 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ российский президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, за последний месяц это уже не первое резонансное заявление в отношении Китая, сделанное Байденом на благотворительном вечере по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Так, 20 июня в Калифорнии, сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, американский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Возникшая ситуация, по оценке обозревателя Bloomberg Питера Мартина, рискует перечеркнуть дипломатические усилия Госдепартамента.