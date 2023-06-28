Бердянск, Украина, 28 июня, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Правоохранители выявили в городе Бердянске Запорожской области нелегальное казино, прибыль от которого шла на нужды украинской армии. Об этом 28 июня рассказал журналистам представитель правоохранительных органов.

clry2

По его словам, нелегальное игорное заведение было расположено в помещении, которое в 2022 году арендовали для использования в качестве склада.

«Были установлены игорные аппараты, прибыль от которых перечислялась Вооружённым силам Украины», — сказал правоохранитель.

Он добавил, что в настоящее время игорные аппараты изъяли, по этому факту ведётся дополнительная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Росгвардия нашла новые тайники с боеприпасами ВСУ на территории ДНР. Бойцы ведомства обнаружили 70 противотанковых управляемых ракет (ПТУР), порядка 200 крупнокалиберных снарядов и мин, заряды к РСЗО, гранатомёты и взрывчатку, а также свыше 23 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

До этого в Меловском районе ЛНР правоохранители нашли семь ящиков с боеприпасами украинских войск. Всего с мест бывшей дислокации солдат ВСУ было изъято 20 гранат Ф-1 и около 10 тысяч патронов.