Степанакерт, 28 июня, 2023, 10:26 — ИА Регнум. При артиллерийском обстреле со стороны Вооружённых сил Азербайджана в ночь на 28 июня погибли четверо военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом 28 июня сообщила пресс-служба минобороны НКР.

Александр Патрин/ТАСС

Отмечается, что удары были нанесены со стороны азербайджанских войск в направлении Мартуни и Мартакерта, и в результате них погибли четверо военных НКР.

По информации агентства «Арменпресс», обстрелы был зафиксирован в 00:30 мск и в ходе него также были применены беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что Вашингтон ультимативно пытается принудить Нагорный Карабах встретиться с Азербайджаном на территории третьей страны. В случае отказа США угрожают НКР азербайджанской контртеррористической операцией.

Позднее в МИД России заявили, что Москва обеспокоена сообщениями о навязывании Соединёнными Штатами своего посредничества в общении между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Отмечалось, что такие попытки делаются Вашингтоном также и с угрозой применения силы.