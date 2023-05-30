Москва, 28 июня, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Расчёт самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит» Центрального военного округа (ЦВО) проделал проходы на минном поле, расчистив дорогу для продвижения российских штурмовых бригад. Об этом 28 июня сообщили в Министерстве обороны.

Кадр из видео

Кадры работы установки ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные поразили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении.

«Получилось так, что одним снарядом мы проделали проход в минном поле, а вторым уничтожили укрепрайон противника. Тем самым поддержали действия штурмового подразделения», — рассказал заместитель инженерного подразделения с позывным Отпор.

Как пояснили в оборонном ведомстве, обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, которую в войсках называют «Змей Горыныч». Затем произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, обеспечив безопасный проход российских боевых машин.

В результате подрыва украинские военные получили контузии и были деморализованы, что позволило российским подразделениям захватить позиции.

«Змей Горыныч» помог захватить позиции противника без потерь среди личного состава ВС России», ― добавили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816146" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало кадры разминирования с помощью УР-77 «Метеорит»

УР-77 «Метеорит» ― самоходная реактивная установка разминирования, предназначенная для проделывания проходов в минных полях. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина — от 80 до 90 м.

Как сообщало ИА Регнум, сапёры Южной группировки войск России обнаруживают на донецком направлении записки с различными посланиями рядом с минами, которые инженеры ВСУ из числа мобилизованных не активируют либо активируют не до конца.

Как рассказал начальник инженерной службы полка группировки «Юг» Вооружённых сил с позывным Кирпич, на одной из неактивированных мин украинские военные написали на русском языке, что не хотят воевать и надеются скоро уехать домой.

ВСУ также используют установку разминирования, называемую «Змей Горыныч», однако для других целей. В апреле с помощью этой установки они устроили мощный взрыв в жилом квартале Артёмовске. Украинские войска пытались уничтожить так называемые «круглые дома», расположенные на улице Корсункова. Однако ВСУ промахнулись, и заряд попал на пустырь рядом с домами.