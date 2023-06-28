Тайбэй, 28 июня, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Минобороны Тайваня сообщило о проходе двух фрегатов Военно-морского флота России возле восточного побережья острова. Об этом говорится в опубликованном 28 июня заявлении военного ведомства республики.

Пресс-служба Северного флота/ТАСС

«27 июня в 23:00 (18:00 мск) были замечены два российских фрегата», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские корабли прошли в водах около восточных берегов острова в северном направлении, проследовав в открытый океан.

Также указывается, что местные военные наблюдали за перемещением кораблей ВМФ России с самолётов, кораблей и береговых ракетных комплексов.

При этом ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что корветы «Громкий» и «Совершенный» в рамках дальнего морского перехода пересекли Южно-Китайское море, зайдя в южную часть Филиппинского моря. Военные корабли проводят манёвры с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 19 китайских самолётов и пяти кораблей ВМС КНР. По данным минобороны Тайбэя, восемь китайских самолётов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива.

До этого на острове зафиксировали приближение к нему 37 самолётов китайских ВВС. В оборонном ведомстве Тайваня уточнили, что это были истребители J-11 и J-16, бомбардировщики H-6, заправщики Y-20, а также самолёты радиообнаружения и наведения.