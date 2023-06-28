Санкт-Петербург, 28 июня, 2023, 09:39 — ИА Регнум. В дорожную аварию попал генерал-лейтенант МВД РФ Александр Травников в Ленинградской области, сообщил 28 июня Telegram-канал «112».

Санкт-Петербургский университет МВД России Александр Травников

«Врачи оценивают его состояние как тяжёлое», — сообщил канал.

Уточняется, что ДТП произошло в деревне Липовая Гора: Травников ехал на квадроцикле неподалёку от своего загородного дома. Он врезался в препятствие, не справившись с управлением.

Авария произошла в ночь на 25 июня. У Травникова диагностировали травму живота и разрыв почки, его поместили в отделение реанимации.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня на Евпаторийском шоссе в Крыму загорелся внедорожник, в котором находился помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов. Автомобиль врезался в ограждение.

Епифанов, его секретарь и сотрудник охраны получили сильные ожоги.