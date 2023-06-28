Киев, 28 июня, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Украине не предложат войти в состав Североатлантического альянса (НАТО), пока она ведёт боевые действия. Об этом 28 июня заявил глава украинского минобороны Алексей Резников в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы отдаем себе отчёт в том, что во время горячей фазы [конфликта] принятие единогласного политического решения маловероятно», — сказал он.

По словам главы украинского военного ведомства, НАТО должно взять в свой состав Украину, так как она единственная в мире страна, получившая боевой опыт «сдерживания» России с применением в ходе этого вооружений альянса.

«Какой ещё аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?» — задался вопросом Резников.

Также он указал, что у него установились прочные отношения с коллегами с коллективного Запада, в частности с главой минобороны США Ллойдом Остином, называющим украинского коллегу, по словам Резникова, «своим близким другом».

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страны — члены НАТО должны на саммите в Вильнюсе принять решение о вхождении Украины в альянс. По её мнению, для этого нет никаких политических или юридических ограничений.

В российском руководстве неоднократно заявляли, что возможное вступление Украины в НАТО неприемлемо для Москвы с точки зрения обеспечения безопасности и станет пересечением красной линии в отношениях Москвы с альянсом