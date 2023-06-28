Луганск, 28 июня, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Украинские военные ежедневно осуществляют безуспешные атаки в районе города Артёмовска в ДНР. Об этом 28 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency

Как отметил эксперт, район Артёмовска продолжает быть самым напряжённым участком фронта в зоне ответственности ЛНР.

«Украинские боевики на протяжении последнего времени ежедневно пытаются прорвать наши оборонительные порядки», — написал он.

Марочко уточнил, что российские войска ведут активную оборону своих позиций, нанося огневые поражения пытающимся наступать военным ВСУ, в результате чего украинская армия несёт потери и теряет свой наступательный потенциал.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня Марочко рассказал, что ВС России успешно отразили все попытки наступления украинских войск на Артёмовск. Эксперт добавил, что авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике врага.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сейчас на флангах российской армии в Артёмовске сложилась сложная, но контролируемая ситуация. Он уточнил, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления в этом районе.