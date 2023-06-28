Москва, 28 июня, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 28 июня поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам», — говорится в опубликованной телеграмме главы государства.

Президент отметил, что Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к великим святыням ислама. У этого праздника глубокий нравственный и духовный смысл.

Мусульмане с давних времён отмечают его благими делами и заботой о ближнем, напомнил президент. Курбан-байрам служит утверждению идеалов добра, милосердия и справедливости в обществе.

Глава государства отметил, что община мусульман вносит большой вклад в жизнь России, в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, а также в сбережение семейных ценностей, в воспитание молодёжи.

«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество, — отметил Путин. — Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию».

Глава государства пожелал мусульманам России успехов и здоровья.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания The National, в этом году в Мекку и Медину, священные для мусульман города Саудовской Аравии, прибыли на хадж примерно 2 млн человек из 160 стран мира. После пандемии коронавируса число паломников оказалось рекордным.