Вашингтон, 28 июня, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Правые и левые движения во всём мире на фоне сближения своих интересов всё больше поддерживают Россию. Такое мнение высказал журналист Рафаэль Цавкко Гарсия в материале для журнала Newsweek.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По мнению Гарсии, нарастание количества «популистских» и националистических движений в мире отразилось на позиции левых движений в отношении России.

«По иронии судьбы некоторые левые лидеры нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов стирает идеологические границы и ведёт к общей поддержке России», — написал он в своей статье.

Журналист указал, что левые движения, которые традиционно восхищались принципами СССР и его ролью в борьбе с капитализмом Запада, исторически близки России по идеологическим убеждениям.

Также Гарсия отметил, что частью такого исторического наследия является антиамериканизм, продолжающий влиять на позицию некоторых лидеров и стирающий грань между идеологией и реальностью нынешней геополитики.

Примером такого отношения к России журналист назвал Венесуэлу, искавшую в поддержке со стороны России альтернативу блокаде своей экономики, возглавляемой Соединёнными Штатами. Как считает автор, на фоне этого поддержка России из простого отражения идеологической состоятельности превращается в стратегический выбор.

Гарсия добавил, что президент Бразилии Лула да Силва поддерживает Россию в украинском конфликте, и он не единственный лидер страны, который встал на такую позицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию нельзя недооценивать, несмотря на недавние события. Он указал, что считает на фоне этого ещё более важным поддерживать Киев. Генсек альянса уточнил, что все эти вопросы будут обсуждаться на саммите блока в Вильнюсе.