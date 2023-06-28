Варшава, 28 июня, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Возмущение распространённостью русского языка на курорте в турецкой Анталье выразила жительница Польши Агнешка. Об этом 27 июня рассказал портал Onet, опубликовавший письмо с впечатлениями польской туристки.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам полячки, у неё после недели пребывания в Анталье сложилось впечатление, что к русским на популярном турецком курорте относятся «как к королям». Агнешка указала, что с большим сочувствием относится к украинцам и к происходящему на Украине, поэтому отдыхающие граждане России постоянно напоминали ей об украинском конфликте.

Туристка отметила, что российские флаги развевались в Турции «на каждом шагу», при этом украинских флагов не было вовсе. Персонал отеля предпочитал разговаривать с польской туристкой на русском языке, а не на английском, из-за чего Агнешка испытывала постоянные неудобства.

«Везде русские и везде русский язык — в меню, в отеле и вне его, на рекламных щитах, вывесках, на всех инструкциях, просто везде», — возмутилась полячка.

Агнешка постоянно попадала в ситуации, когда её принимали за россиянку и разговаривали с ней на русском языке, несмотря на замечания полячки, что на русском она не говорит. Туристка, по её словам, слышала русский язык везде: в отеле, в ресторане, на пляже. А когда полячка решила отвлечься и пошла на вечеринку, то и там каждая вторая песня звучала на русском языке, и Агнешке пришлось уйти.

В итоге туристка из Польши заявила, что отъезд из Турции на родину подарил ей чувство «странного облегчения». Свой отдых в Анталье в окружении русских туристов и сплошь русскоговорящего персонала полячка назвала «настоящим кошмаром».

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительница Польши по имени Малгожата пережила «культурный шок» после того, как посетила район турецкой Аланьи с русскоязычным населением. Она отметила, что на базаре «вообще» не слышала турецкую речь, поскольку в киосках предлагали турецкие продукты на русском языке. Женщина отметила, что чувствовала себя странно и неудобно. В итоге польская туристка уехала из района в «более турецкую Аланью», при этом она задумалась о том, удастся ли сохранить «турецкость» на местной Ривьере.