Луганск, 28 июня, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Проблемы с вывозом раненых и поставкой боеприпасов испытывают ВСУ на трёх направлениях, написал 28 июня военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным военного эксперта, эти затруднения возникли у ВСУ из-за погоды: сильными дождями размыло дороги, техника не может пройти по ним.

«Эвакуационные бригады испытывают трудности с вывозом раненых, а также наблюдается задержка в материально-техническом обеспечении», — сообщил Марочко.

Эти проблемы ВСУ испытывают на донецком, краснолиманском и купянском направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, Марочко заявил об «общей усталости» ВСУ на луганском направлении и о снижении активности украинской армии вдоль всей линии боевого соприкосновения. Причина — серьёзные потери ВСУ и ослабление наступательного потенциала.