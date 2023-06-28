* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 28 июня, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Украинский посол в Турции Василий Боднар в мае запросил у министерства иностранных дел Украины разрешение на продление боевикам националистического формирования «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) суточных и денег на аренду жилья, которые в четыре раза превышают установленные правительством страны нормы: 248 и 480 долларов соответственно. Об этом говорится в письме украинского дипломата к руководству второго территориального департамента МИД Украины.

Министерство обороны РФ

«В рамках сопровождения пребывания в Турецкой Республике освобожденных из российского плена военнослужащих военных частей 3057-й Национальной гвардии Украины и А2802 Вооруженных сил Украины просим согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов (62 доллара США) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки (120 долларов США), предусмотренных постановлением кабинета министров Украины от 02.02.2011 №98, до 248 и 480 долларов США соответственно, на 90 суток с 1 июня 2023 года», — привело текст письма РИА Новости.

В послании отмечается, что двое из командиров формирования — Сергей Волынский (позывной Волына, находился в российском плену) и Дениса Прокопенко (позывной Редис) — попросили направить на отдых в Турцию их родственников за государственный счёт.

Также в письме говорится, что Волынский и Прокопенко на встрече с главой украинской Рады Русланом Стефанчуком намереваются говорить об организации за бюджетный счёт оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Турции сроком на 12 дней для своих близких родственников, которые «получили серьезные психологические травмы».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня актёр Джеймс Кэвизел, известный по фильмам «Страсти Христовы» и «Солдат Джейн», заявил, что Вашингтон два года лгал жителям США по поводу того, что в батальоне «Азов»* нет нацистов. Актер уточнил, что получил надёжную информацию о наличии в этом формировании нацистов.

До этого глава Центра по восстановлению мира министерства реинтеграции Украины Александр Смирнов написал, что Киев разделил украинских военнопленных на категории по приоритетности обмена на российских бойцов. Он уточнил, что в первую очередь киевские власти пытаются обменивать из плена националистов.