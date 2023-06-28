Мелитополь, 28 июня, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России отразили атаку ВСУ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в среду, 28 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На запорожском направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки», — сказал Чехов.

В результате боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли БМП, боевую бронированную машину и часть личного состава.

Кроме того, за прошедшие сутки штурмовая и армейская авиация группировки «Восток» нанесла удары по скоплениям ВСУ в районах Урожайного, Макаровки и Доводонецкого.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что тактическая авиация ВКС России сбросила по местам скопления живой силы и техники ВСУ на ореховском направлении авиационные бомбы. Он подчеркнул, что удар был нанесён с целью предотвращения переброски украинских подкреплений.