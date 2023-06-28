Красноярский край, 28 июня, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Подросток, укравший огнестрельное оружие и патроны, разыскивается сотрудниками полиции в Красноярском крае. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В дежурную часть полиции обратился житель города Бородина с заявлением о пропаже из его личного сейфа двух единиц огнестрельного оружия и патронов к ним. Сотрудники полиции установили, что к хищению оружия причастен подросток 2006 года рождения.

Предполагается, что подросток, находясь в гостях у своего знакомого, забрал имущество из сейфа его отца, после чего скрылся. К розыскам вооружённого подростка подключены личный состав отдела полиции и сотрудники полиции из ближайших ОВД. Сотрудники правоохранительных органов призвали всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого подростка, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции либо по телефону 102.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полицейские Санкт-Петербурга разыскивают 18-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. О случившемся в полицию заявила мать школьницы.