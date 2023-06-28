Благовещенск, 28 июня, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Корвет «Резкий» ВМС России сбил средствами противовоздушной обороны противокорабельную крылатую ракету «Москит» в рамках испытаний. Об этом в среду, 28 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

«Корвет «Резкий» <…> в ходе проведения заводских ходовых испытаний уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника», — говорится в распространённом сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что пуск крылатой ракеты «Москит» был осуществлён с ракетного катера Р-20. Военнослужащие корвета своевременно обнаружили и уничтожили цель при помощи зенитно-ракетного комплекса.

«Безопасности стрельбы обеспечивали 15 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота», — добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что Тихоокеанский флот начал запланированные оперативные учения в акватории Японского и Охотского морей. В манёврах задействовали более 60 боевых кораблей и судов, а также около 35 воздушных судов морской авиации.