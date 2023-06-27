Новый, 490-й, день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован серией взрывов в Мелитополе Запорожской области. Как сообщил 28 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале, речь идёт как минимум о шести прилётах.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Ранее общественный деятель информировал о том, что тактическая авиация Воздушно-космических сил России сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооружённых сил Украины на ореховском направлении. Тем самым пресечена переброска украинских подкреплений для поддержки наступающих групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в село Работино Запорожской области.

Также известно, что в течение прошедших суток артиллеристы группировки «Запад» ВС РФ, нанеся 11 ударов тактической авиацией, сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении.

Тем временем снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли действия российского отряда специального назначения, совершавшего захват опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.