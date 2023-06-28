Севастополь, 28 июня, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Конструкцию времён античности, совмещающую функции общественного сооружения и мавзолея, нашли специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) в Севастополе. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Археология

Уникальная конструкция располагается на западной стороне древней улицы, проходящей от ворот Херсонеса по территории городского некрополя.

Как пояснили эксперты, верхняя часть конструкции может быть отнесена к разряду ритуальных беседок. Такие обычно строили в местах особого общественного или религиозного значения на важных улицах города либо некрополя.

На нижнем ярусе античной конструкции расположен погребальный комплекс, где захоронены члены знатной семьи. Сочетание двух разных функций в одной конструкции не встречалось ранее и делает постройку уникальной для периода античности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 500 тысяч артефактов найдено и научно обработано в ходе масштабных исследований в границах выявленного объекта археологического наследия — Южного пригорода Херсонеса Таврического.

С апреля 2021 года раскопки в границах выявленного объекта археологического наследия — Южного пригорода Херсонеса Таврического — были поручены комплексной экспедиции, в состав которой вошли специалисты музея-заповедника «Херсонес Таврический», Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, Севастопольского государственного университета и НАО «Наследие Кубани».