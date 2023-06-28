Сеул, 28 июня, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Южная Корея ввела санкции против двух физических лиц, среди которых один гражданин Российской Федерации, поскольку они якобы способствовали обходу санкций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в отношении КНДР. Об этом в среду, 28 июня, сообщило министерство иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Наше правительство вводит самостоятельные санкции в отношении гражданина РФ Чхве Чхон Гона, который нарушал санкции СБ ООН и действовал в интересах Северной Кореи», — сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Также Южная Корея ввела санкции против российской компании «Эпсилон», которая, по мнению Сеула, оказывала Пхеньяну содействие в незаконной финансовой деятельности.

В южнокорейском ведомстве добавили, что этот пакет санкций стал девятым по счёту с октября 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Северной Кореи обвинили Соединённые Штаты Америки в обострении геополитической ситуации и приближении ядерной войны. Согласно докладу Института американских исследований при МИД КНДР, США регулярно проводят в регионе разведывательные операции и предпринимают попытки нарушить суверенитет и интересы КНДР.