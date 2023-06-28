Москва, 28 июня, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Российские магазины могут получить право на раздачу продуктов питания с истекающим сроком годности, говорится в законопроекте, который подготовила фракция ЛДПР в Госдуме РФ, сообщает газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

Авторы документа призвали отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если их будут бесплатно раздавать населению. Составители законопроекта отмечают, что в настоящее время торговые сети имеют право не платить налоги только с утилизированной продукции.

Это обстоятельство отбивает интерес магазинов к бесплатной раздаче указанных продуктов. Авторы документа полагают, что их инициатива может принести пользу в борьбе с продовольственным отходами и помочь тем, у кого имеются трудности с питанием.

Вместе с тем они считают необходимым исключить из списка для бесплатной раздачи продукты детского и диетического питания, а также алкогольные напитки. Предложение поддержали крупнейшие российские торговые сети и профильные комитеты Госдумы.

Сейчас законопроект направили на рассмотрение в правительство РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года СМИ распространили информацию о том, что в Росстандарте не исключили, что с этикеток на продуктах питания может исчезнуть информация о месте производства, сроках годности и дате изготовления товара.

В феврале депутат Госдумы Олег Леонов призвал ввести обязательную маркировку товаров, которые были получены из насекомых. Он также предложил провести исследование влияния таких продуктов на человеческий организм.