Вашингтон, 28 июня, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Заявление о «колоссальных проблемах», с которыми сталкивается Китай, сделал президент США Джозеф Байден. Об этом 27 июня сообщил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

На мероприятии по сбору пожертвований для предвыборной кампании в штате Мэриленд Байден изложил свою точку зрения на Китай и указал, что у этой страны «колоссальные проблемы». При этом американский лидер отметил, что в детали вдаваться не будет.

Отмечается, что, поднимая вопрос проблем у Китая, Байден обычно имел в виду исключительно экономические трудности.

В свою очередь, агентство Reuters уточнило, что в ходе этой же встречи Байден подчеркнул, что экономика США «сильна» и рецессии ожидать не стоит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в скором времени.

Кроме того, администрация президента США Америки Байдена рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта, в Китай.