Москва, 28 июня, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Кардинального возрастания количества DDoS-атак на Россию Минцифры не ожидает. Об этом 28 июня рассказал замглавы ведомства Александр Шойтов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По словам Шойтова, большие DDoS-атаки в ведомстве наблюдали в начале 2022 года. За хакерскими атаками следуют более сложные — шифровальщики, атаки с установкой закладок и так далее.

«В целом, сейчас ситуация сложная, пики появляются, но того, чтобы DDoS-атак стало кардинально больше, мы не ожидаем», — отметил Шойтов.

По словам представителя Минцифры, хакеры используют довольно сложные уязвимости, но страна выдерживает, ведётся эффективная работа, фронт безопасности повышается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, число атак хакеров на компании в России выросло как минимум вдвое за последнее время. При этом злоумышленники стали активнее применять вирусы-шифровальщики, DDoS-атаки, а также взлом с целью кражи персональных данных и последующей их публикации. Иногда все эти типы нападений используются комбинировано.