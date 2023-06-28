Штат Нью-Йорк, США, 28 июня, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Судебный иск за клевету и ущерб репутации подал к журналистке и писательнице Джин Кэрролл экс-президент США Дональд Трамп на фоне обвинений с её стороны в домогательствах. Об этом 27 июня сообщает агентство Bloomberg.

Трамп

Во встречном иске Трамп обвинил Кэрролл в том, что она подорвала его репутацию, публично заявив о домогательствах и сексуальном насилии со стороны экс-президента США, хотя жюри присяжных признало его невиновным по данному пункту обвинения.

Возможность подать встречный иск появилась у представителей Трампа после разрешения суда писательнице дополнить иск к экс-американскому лидеру. Основанием для разрешения стали высказывания Трампа в эфире телекомпании CNN. В интервью экс-президент США назвал Кэрролл сумасшедшей, ее доводы — фальшивкой и выдумкой и настаивал на том, что иск является «подстроенной сделкой».

Разбирательство по этому делу начнётся в январе 2024 года. Кэрролл потребовала от Трампа возмещения ущерба в размере $10 млн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп дал свою оценку вердикту суда по делу о попытке изнасилования им писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Политик назвал решение суда «позором и величайшей охотой на ведьм».

Суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл в 1996 году, но факт изнасилования установлен не был. Суд предписал экс-президенту выплатить Кэрролл 5 млн долларов: 2 млн в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 млн — за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации.