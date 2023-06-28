Париж, 28 июня, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Массовые беспорядки, которые начались в пригороде Парижа Нантере после гибели подростка, охватили и другие окрестности столицы Франции, передает телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

Столкновения с полицейскими и поджоги перекинулись на Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев.

27 июня во время проверки на дороге в Нантере сотрудники полиции застрелили 17-летнего подростка, который двигался на автомобиле и отказался по их требованию остановить машину. После этого на улицах города начались беспорядки.

Местные жители также провели акцию протеста у здания полиции. Некоторые демонстранты кидали петарды и использовали пиротехнику. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

В середине декабря в нескольких городах Франции произошли столкновения между футбольными болельщиками после победы французской сборной по футболу над марокканской командой в полуфинале чемпионата мира (ЧМ) в Катаре. В ходе этих стычек в городе Монпелье погиб 14-летний подросток-мигрант из Марокко.