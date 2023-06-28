Купянск, Украина, 28 июня, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки «Запад» Вооружённых сил России в течение прошедших суток сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении. Об этом в среду, 28 июня, в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Потери противника [на купянском направлении] составили более взвода живой силы и один пикап», — сказал собеседник агентству.

По словам Зыбинского, в результате 11 ударов тактической авиации противник понёс потери в живой силе и бронетехнике из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале сообщил, что из-за больших потерь Вооружённые силы Украины начали постепенно отступать на купянском направлении. По его словам, командование ВСУ намеревается усилить позиции второй линии обороны за счёт батальонов территориальной обороны.