Мехико, 28 июня, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Потерянный город майя нашли археологи с помощью современных технологий в джунглях Мексики. Об этом 27 июня сообщает ScienceAlert.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Календарь майя

Город Окомтун («каменная колонна») обнаружили благодаря современным технологиям. Прежде чем отправиться в экспедицию, исследователи просканировали территорию с помощью лидара. Эта технология используется для измерения расстояний. Прибор использует отражение лазерных лучей от поверхностей. Археологи изучили с помощью прибора джунгли на юге полуострова Юкатан и увидели постройки, которые были скрыты от человеческих глаз за кронами деревьев.

Чтобы добраться до затерянного в джунглях города, учёные преодолели 60 километров по густым зарослям. В городе были обнаружены несколько зданий, в том числе пирамидальные конструкции высотой 15 метров, каменные колонны и другие сооружения, расположенные в виде концентрических колец. Кроме того, в городе есть площадка для игры в мяч, которую, возможно, использовали для отдыха или религиозных целей.

По словам археологов, город был важным местным центром между 250 и 1000 годами нашей эры, известной как классическая эпоха с точки зрения цивилизации майя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в руинах на юго-востоке Мексики археологи обнаружили скульптуру возрастом около 1300 лет, изображающую голову бога кукурузы. Артефакт найден в Паленке, столице погибшего майяского царства III–VIII веков, и был частью места для жертвоприношений, которое размещалось на пруду, имитируя вход божества в подземный мир, в водную среду.