Вашингтон, 28 июня, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с турецким коллегой Акфом Чагатаем Кылычем события в России, а также возможное будущее зерновой сделки.

РИА Новотси/Наталья Селиверстова

«Они обсудили последние события в России, <…> а также усилия Турции по обеспечению продления Черноморской зерновой инициативы», — сообщили в Белом доме.

Также стороны обсудили поддержку Украины в вооружённом конфликте и вопросы, которые будут обсуждаться на грядущем саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Гааге 27 июня заявил, что Россию нельзя недооценивать, особенно учитывая произошедшие недавно в стране события. При этом он подчеркнул, что «напряжённости в России создала незаконная агрессия против Украины».