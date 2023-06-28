Киев, 28 июня, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Украина получила приглашение от НАТО принять участие во встрече «на полях» саммита, который пройдёт в Вильнюсе в июле, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Он уточнил, что Киев сможет принять участие лишь в совете НАТО — Украина. Глава МИД выразил сожаление по поводу того, что у Североатлантического альянса нет однозначной позиции по членству Украины в этой организации.

При этом, как указал Кулеба, ряд стран вовсе призывает не приглашать Киев в НАТО, поскольку это приведет к эскалации конфликта с Россией. Министр утверждает, что все условия для приглашения Украины есть.

Он предупредил, что, если Североатлантический альянс «не примет сильного решения» по поводу Киева, то «возобладает логика страха».

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США по-прежнему придерживаются политики «открытых дверей» по вопросу вступления Украины в НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что этот вопрос следует согласовывать со всеми членами военного блока.

16 июня газета Politico написала, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил странам организации согласиться на упрощение процедуры принятия Украины в НАТО. 20 июня стало известно, что на июльском саммите Франция собирается поддержать Киев в вопросе приёма страны в НАТО.

Париж объясняет это тем, что членство Украины в альянсе якобы поможет возобновлению переговоров с РФ об остановке вооружённого конфликта.