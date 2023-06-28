Вашингтон, 28 июня, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта, в Китай. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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«Администрация Байдена обсуждает новые ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай в связи с ростом обеспокоенности из-за технологической мощи в руках противников США», — говорится в материале.

По информации источника, ограничения в отношении китайских покупателей могут быть введены уже в начале июля. Они рискуют затронуть продукцию технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), специализирующихся в том числе на производстве компьютерных комплектующих.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином. Он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены менять «систему Китая».