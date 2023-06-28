Вашингтон, 28 июня, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Подсказку с телесуфлёра случайно зачитал вслух президент США Джозеф Байден во время речи в Белом доме. Об этом 27 июня пишет Daily Express US.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Речь американского лидера в Белом доме была посвящена инициативе по развитию в США к 2030 году сетей высокоскоростного интернета. В ходе своего рассказа о положительной реакции американцев на его план Байден случайно зачитал с телесуфлёра подсказку, предназначенную специально для него.

«И вот что она написала мне, цитирую: «Вы можете представить мою радость». Она сразу же позвонила им. А на следующий день они послали кого-то осмотреть ее двор. Как написала Бет, «это лучшее, что случилось с сельской Америкой с тех пор, как закон об электрификации сельских районов в 30–40-е годы обеспечил фермы электричеством». Конец цитаты», — произнёс глава Белого дома.

Аналогичный инцидент произошёл с президентом США в 2022 году. Во время своей речи о правах женщин Байден прочитал вслух и ремарки телесуфлёра. Политик процитировал фразу, затем сказал: «Конец цитаты, повторить высказывание», и после этого повторил ещё раз предыдущую реплику.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американцы возмутились жестом Байдена на его встрече с премьер-министром Индии Нарендром Моди. Американский лидер в момент, когда заиграл национальный гимн Индии, приложил руку к сердцу и постоял так какое-то время. Граждане США увидели этот жест и оскорбились, так как Байден, по мнению американцев, перепутал гимн своей страны с индийским.