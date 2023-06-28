Александрия, Египет, 28 июня, 2023, 03:50 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек лишились жизни в результате обрушения многоэтажного дома в египетском городе Александрия, сообщает газета El Watan со ссылкой на городское управление гражданской обороны.

Angelo Giordano Завалы дома

Еще не менее четырех человек пострадали. Ранее сообщалось об одном погибшем. Поиски людей, которые могут находиться под завалами, продолжаются.

Журналисты также уточнили, что правоохранительные органы Египта задержали по делу о происшествии владельца обрушившегося дома и четырех подрядчиков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в районе Аль-Монтаза Александрии обрушился 13-этажный дом. При этом после происшествия в завалах начался пожар, который удалось ликвидировать.

Здание возвели в 1970-х годах. Его планировали снести ещё несколько месяцев назад. В доме не было постоянных жильцов, и в нём проживали в основном отдыхающие. Власти начали расследование по факту обрушения здания.