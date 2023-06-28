Токмак, Украина, 28 июня, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Тактическая авиация Воздушно-космических сил России сбросила по местам скопления Вооружённых сил Украины на ореховском направлении авиационные бомбы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжёлой техники на ореховском направлении», — рассказал Рогов в РИА Новости.

По его словам, авиационный удар был нанесён с целью предотвращения переброски украинских подкреплений для поддержки наступающих групп ВСУ на Работино Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины с момента начала контрнаступления потеряли более 250 танков и около 780 бронемашин. Он отметил, что за последние семь суток только на ореховском направлении противник потерял 280 единиц техники.