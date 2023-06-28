Владивосток, 28 июня, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке 28 июня и пройдёт два дня. Участники мероприятия обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

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Форум соберет представителей властей и нефтегазового бизнеса. Они рассмотрят темы газификации регионов, развития газовой инфраструктуры и СПГ-проектов, а также темы переработки нефти и газа, инвестиций на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, запуска проектов и перспектив развития в новых экономических условиях.

Кроме того, на форуме будут обсуждаться экологическая безопасность, планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей отрасли.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в городе Тяньцзинь на севере Китая открылось четырнадцатое по счёту совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ), также известное как «летний Давос». На мероприятие пригласили более 1,5 тысячи человек из почти 90 стран.

24 марта полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев объявил, что VIII Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится в текущем году на несколько дней раньше, чем планировалось. Он пройдёт во Владивостоке в период с 10 по 13 сентября 2023 года.